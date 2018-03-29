У ЄС дороги і мости обладнають для переправлення танків

З цією метою планується спростити прикордонні формальності і обладнати дороги, мости і залізні дороги для перевезення танків та іншої важкої техніки, йдеться у плані Єврокомісії.

Згідно з цим документом, дороги, мости і залізні дороги в ЄС до кінця 2019 року мають перевірити на придатність для транспортування військової техніки. У документі наголошується, що наразі багато видів військового обладнання через важку ваги і великі габарити не можуть транспортуватися в ЄС повсюдно. На основі проведеного аналізу буде вирішено, які ділянки транспортної мережі в ЄС потребують термінової реновації. Додаткові кошти на реновацію з 2020 року будуть виділятися з бюджету Євросоюзу.

З початку конфлікту навколо України країни Балтії відчувають страх перед російським вторгненням. У підготовленій недавно секретній доповіді НАТО констатується, що Альянс не зможе досить швидко відреагувати у разі несподіваного нападу Росії на Литву, Латвію або Естонію, і перекидання в Балтію військ і військової техніки з Центральної і Західної Європи займе дуже багато часу.

Нагадаємо, НАТО скоротить кількість співробітників постпредства Росії.