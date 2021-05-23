Неподалік Єрусалиму внаслідок сутички вбили 9-річну дитину
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Поблизу Єрусалиму під час сутички між кланами був смертельно поранений 9-річний хлопчик. Про це пише УНН з посиланням на Newsru.co.i.
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Дитина отримала вогнепальне поранення в селі Аната, на північ від Єрусалиму, ймовірно, під час сварки між кланами. ЇЇ привезли у травмпункт в єрусалимському районі Шуафат на машині "Червоного півмісяця". Викликали парамедиків служби "Маген Давид Адом" (МАДА), які намагалися реанімувати пораненого, але в підсумку були змушені констатувати його смерть.
Розслідування триває.
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