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Близ Иерусалима в результате столкновения убили 9-летнего ребенка

Киев • УНН

 • 18864 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Близ Иерусалима во время столкновения между кланами был смертельно ранен 9-летний мальчик. Об этом пишет УНН со ссылкой на Newsru.co.i.

Близ Иерусалима в результате столкновения убили 9-летнего ребенка

Детали

Ребенок получил огнестрельное ранение в селе Анафов, к северу от Иерусалима, вероятно, во время ссоры между кланами. Ее привезли в травмпункт в иерусалимском районе Шуафат на машине “Красного полумесяца”. Вызвали парамедиков службы “Маген Давид Адом” (МАДА), которые пытались реанимировать раненого, но в итоге были вынуждены констатировать его смерть.

Расследование продолжается.

Напомним

На площади “Таймс-сквер” в Нью-Йорке неизвестный стрелял в женщину с четырехлетним ребенком.

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