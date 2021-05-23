Близ Иерусалима в результате столкновения убили 9-летнего ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Близ Иерусалима во время столкновения между кланами был смертельно ранен 9-летний мальчик. Об этом пишет УНН со ссылкой на Newsru.co.i.
Детали
Ребенок получил огнестрельное ранение в селе Анафов, к северу от Иерусалима, вероятно, во время ссоры между кланами. Ее привезли в травмпункт в иерусалимском районе Шуафат на машине “Красного полумесяца”. Вызвали парамедиков службы “Маген Давид Адом” (МАДА), которые пытались реанимировать раненого, но в итоге были вынуждены констатировать его смерть.
Расследование продолжается.
Напомним
На площади “Таймс-сквер” в Нью-Йорке неизвестный стрелял в женщину с четырехлетним ребенком.