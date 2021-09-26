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У Єревані опозиція провела смолоскипову ходу, вшановуючи пам’ять жертв війни у Карабасі

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. В Єревані ввечері 26 вересня опозиційний блок “Айастан” (“Вірменія”) організував ходу зі смолоскипами і свічками у пам’ять про жертв збройного конфлікту в Нагірному Карабасі в 2020 році. У ньому, за офіційними даними Вірменії і Азербайджану, загинули більше ніж шість тисяч людей з обох боків, передає УНН із посиланням на “Радио Азатутюн”.

Деталі

Учасники ходи пройшли до військового цвинтаря “Ераблур” у передмісті Єревана, де поховані багато жертв бойових дій у Карабасі.

Ходу очолив лідер “Айастану”, другий президент Вірменії Роберт Кочарян. Політичних виступів на заході не було.

Доповнення

27 вересня об 11:00 у Вірменії буде оголошена хвилина мовчання для вшанування пам’яті жертв 44-денної війни. О 12:00 хвилина мовчання пройде в Азербайджані.

Контекст

Відносини між Азербайджаном і Вірменією продовжують залишатися напруженими після минулорічної війни між ними за Нагірний Карабах, що його, разом із довколишніми частинами території Азербайджану, сили місцевих вірмен утримували ще з початку 1990-х років.

Унаслідок шеститижневої війни, в якій загинули з обох сторін близько 6 тисяч людей і яка завершилася перемир’ям, влаштованим за посередництва Росії, більша частина раніше не підконтрольних Баку територій була визволена і повернулася під повну владу Азербайджану, місцевим вірменам наразі лишилася тільки частина первісної території Нагірного Карабаху.

Ця фактична поразка Вірменії призвела до глибокої політичної кризи в цій країні, що закінчилася достроковими парламентськими виборами. На них перемогу здобула партія прем’єр-міністра Нікола Пашиняна, результат дозволив йому самостійно сформувати уряд.

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