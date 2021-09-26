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В Ереване оппозиция провела факельное шествие в память жертв войны в Карабахе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 сентября. УНН. В Ереване вечером 26 сентября оппозиционный блок “Айастан” (“Армения”) организовал факельное шествие и свечами в память о жертвах вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году. В нем, по официальным данным Армении и Азербайджана, погибли более шесть тысяч человек с обеих сторон, передает УНН со ссылкой на “Радио Азатутюн”.

Детали

Участники шествия прошли в военного кладбища “Ераблур” в пригороде Еревана, где похоронены многие жертвы боевых действий в Карабахе.

Шествие возглавил лидер “Айастан”, второй президент Армении Роберт Кочарян. Политических выступлений на мероприятии не было.

Дополнение

27 сентября в 11:00 в Армении будет объявлена минута молчания, чтобы почтить память жертв 44-дневной войны. В 12:00 минута молчания пройдет в Азербайджане.

Контекст

Отношения между Азербайджаном и Арменией продолжают оставаться напряженными после прошлогодней войны между ними за Нагорный Карабах, который, вместе с окружающими частями территории Азербайджана, силы местных армян удерживали еще с начала 1990-х годов.

В результате шестинедельной войны, в которой погибли с обеих сторон около 6 тысяч человек и которая завершилась перемирием, устроенным при посредничестве России, большая часть ранее подконтрольных Баку территорий была освобождена и вернулась под полную власть Азербайджана, местным армянам пока осталась только часть первоначальной территории Нагорного Карабаха.

Эта фактическое поражение Армении привела к глубокому политическому кризису в этой стране, закончилась досрочными парламентскими выборами. На них победу одержала партия премьер-министра Никола Пашиняна, результат позволил ему самостоятельно сформировать правительство.

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