В Ереване оппозиция провела факельное шествие в память жертв войны в Карабахе

КИЕВ. 27 сентября. УНН. В Ереване вечером 26 сентября оппозиционный блок “Айастан” (“Армения”) организовал факельное шествие и свечами в память о жертвах вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году. В нем, по официальным данным Армении и Азербайджана, погибли более шесть тысяч человек с обеих сторон, передает УНН со ссылкой на “Радио Азатутюн”.