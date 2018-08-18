У В'єтнамі через дощі загинули вісім осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У В’єтнамі через сильні дощі та повені викликані тайфуном “Бебінка” загинули вісім осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на VN Express.
За даними порталу, двоє людей зникли безвісти.
Як зазначається, десятки тисяч людей були евакуйовані через повені викликані тайфуном.
При цьому через дощі зруйновано понад 9 тисяч будинків.
Нагадаємо, унаслідок сильних дощів і повеней, які розпочалися у популярному серед туристів штаті Керала на південному заході Індії 8 серпня, загинули вже 194 людини. Про це з посиланням на оновлені дані індійського агентства з ліквідації наслідків стихійних лих повідомляє The Indian Express.