У ЗСУ сьогодні відзначають День інженерних військ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Збройних Силах України сьогодні відзначають День інженерних військ, передає УНН.
День інженерних військ в Україні встановлено 27 жовтня 1999 року. У цей день другий президент України Леонід Кучма підписав Указ N 1399/99 "Про День інженерних військ", згідно з яким його відзначають щороку 3 листопада.
Традиційно в День інженерних військ України керівництво країни і представники Міністерства оборони вітають українських військових з цим професійним святом, а найбільше відзначившихся нагороджують державними нагородами, позачерговими військовими званнями, пам'ятними подарунками, урядовими грамотами та подяками командування.
День інженерних військ України не є неробочим днем, якщо не випадає на вихідний.
Як повідомляв УНН, сьогодні також відзначають День ракетних військ і артилерії України.