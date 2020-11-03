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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 29864 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 53751 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 113954 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 91686 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 99004 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102897 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101540 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В ВСУ сегодня отмечают День инженерных войск

В ВСУ сегодня отмечают День инженерных войск

Киев  •  УНН

 • 34342 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Вооруженных Силах Украины сегодня отмечают День инженерных войск, передает УНН.

День инженерных войск в Украине установлен 27 октября 1999 года. В этот день второй президент Украины Леонид Кучма подписал Указ N 1399/99 “О Дне инженерных войск”, согласно которому его отмечают каждый год 3 ноября.

Традиционно в День инженерных войск Украины руководство страны и представители Министерства обороны поздравляют украинских военных с этим профессиональным праздником, а наиболее отличившихся награждают государственными наградами, внеочередными воинскими званиями, памятными подарками, правительственными грамотами и благодарностями командования.

День инженерных войск Украины не является нерабочим днем, если не выпадает на выходной.

Как сообщал УНН, сегодня также отмечают День ракетных войск и артиллерии Украины.

Украинские Национальные Новости

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