В ВСУ сегодня отмечают День инженерных войск
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Вооруженных Силах Украины сегодня отмечают День инженерных войск, передает УНН.
День инженерных войск в Украине установлен 27 октября 1999 года. В этот день второй президент Украины Леонид Кучма подписал Указ N 1399/99 “О Дне инженерных войск”, согласно которому его отмечают каждый год 3 ноября.
Традиционно в День инженерных войск Украины руководство страны и представители Министерства обороны поздравляют украинских военных с этим профессиональным праздником, а наиболее отличившихся награждают государственными наградами, внеочередными воинскими званиями, памятными подарками, правительственными грамотами и благодарностями командования.
День инженерных войск Украины не является нерабочим днем, если не выпадает на выходной.
Как сообщал УНН, сегодня также отмечают День ракетных войск и артиллерии Украины.