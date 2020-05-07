У ВР вшанували пам’ять загиблих у Другій світовій війні

“В суботу ми відзначаємо 75-річчя від дня закінчення Другої світової війни…Сьогодні, думаю, було б правильно згадати всіх тих, хто віддав життя, здоров’я, кого з нами нема”, - сказав голова ВРУ Дмитро Разумков.

Відтак, парламентарі ушанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих українців під час Другої світової війни.

Нагадаємо, Верховна Рада України розпочала позачергове засідання, на якому планує розглянути два проекти закону, зокрема, щодо визначення розмірів державного страхування осіб, які задіяні у захисті населення від інфекційних хвороб.