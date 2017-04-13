У ВР внесли проект постанови про відставку уряду В.Гройсмана - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Фракція "Батьківщина" зареєструвала в парламенті проект постанови щодо визнання діяльності Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана незадовільною та щодо відправлення цього уряду у відставку. Про це журналістам в парламенті заявила народний депутат, лідер політсили Юлія Тимошенко, передає кореспондент УНН.
"Ми, як фракція, внесли проект постанови про визнання діяльності Гройсмана незадовільною і вимагаємо звільнення Гройсмана із займаної посади разом з його абсолютно некомпетентними урядом", - сказала Ю.Тимошенко.
При цьому в переліку зареєстрованих проектів на офіційному сайті Верховної Ради України наразі відсутній документ щодо відставки уряду В.Гройсмана за 12 і 13 квітня.
Нагадаємо, 10 лютого з офіційного сайту Верховної Ради України зник проект постанови про відставку Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана.
За повідомленням прес-служби партії “Батьківщина”, їхня фракція у парламенті внесла постанову про відставку голови уряду Володимира Гройсмана.
Станом на 15 годину того дня на офіційному сайті Верховної Ради така постанова була зареєстрована під номером 6076.
Однак станом на 18:00 на сайті парламенту її вже не було. Натомість під таким номером зареєстровано інший документ — проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання інвестиційної діяльності шляхом передбачення можливості відстрочки орендної плати.