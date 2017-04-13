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В ВР внесли проект постановления об отставке правительства В.Гройсмана - нардеп

В ВР внесли проект постановления об отставке правительства В.Гройсмана - нардеп

Киев  •  УНН

 • 14462 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Фракция "Батькивщина" зарегистрировала в парламенте проект постановления о признании деятельности Премьер-министра Украины Владимир Гройсман неудовлетворительной и об отправке этого правительства в отставку. Об этом журналистам в парламенте заявила народный депутат, лидер политсилы Юлия Тимошенко, передает корреспондент УНН.

"Мы, как фракция, внесли проект постановления о признании деятельности Гройсмана неудовлетворительной и требуем освобождения Гройсмана от занимаемой должности вместе с его абсолютно некомпетентными правительством", - сказала Ю.Тимошенко.

При этом в списке зарегистрированных проектов на официальном сайте Верховной Рады Украины пока отсутствует документ об отставке правительства В.Гройсмана за 12 и 13 апреля.

Напомним, 10 февраля с официального сайта Верховной Рады Украины исчез проект постановления об отставке Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

По сообщению пресс-службы партии "Батькивщина", их фракция в парламенте внесла постановление об отставке главы правительства Владимира Гройсмана.

По состоянию на 15 часов в тот день на официальном сайте Верховной Рады такое постановление было зарегистрировано под номером 6076.

Однако по состоянию на 18:00 на сайте парламента ее уже не было. Зато под таким номером был зарегистрирован другой документ - проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования инвестиционной деятельности путем предвидения возможности отсрочки арендной платы.

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