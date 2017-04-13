В ВР внесли проект постановления об отставке правительства В.Гройсмана - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Фракция "Батькивщина" зарегистрировала в парламенте проект постановления о признании деятельности Премьер-министра Украины Владимир Гройсман неудовлетворительной и об отправке этого правительства в отставку. Об этом журналистам в парламенте заявила народный депутат, лидер политсилы Юлия Тимошенко, передает корреспондент УНН.
"Мы, как фракция, внесли проект постановления о признании деятельности Гройсмана неудовлетворительной и требуем освобождения Гройсмана от занимаемой должности вместе с его абсолютно некомпетентными правительством", - сказала Ю.Тимошенко.
При этом в списке зарегистрированных проектов на официальном сайте Верховной Рады Украины пока отсутствует документ об отставке правительства В.Гройсмана за 12 и 13 апреля.
Напомним, 10 февраля с официального сайта Верховной Рады Украины исчез проект постановления об отставке Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.
По сообщению пресс-службы партии "Батькивщина", их фракция в парламенте внесла постановление об отставке главы правительства Владимира Гройсмана.
По состоянию на 15 часов в тот день на официальном сайте Верховной Рады такое постановление было зарегистрировано под номером 6076.
Однако по состоянию на 18:00 на сайте парламента ее уже не было. Зато под таким номером был зарегистрирован другой документ - проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования инвестиционной деятельности путем предвидения возможности отсрочки арендной платы.