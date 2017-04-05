У ВР виступили за відставку голови НАЗК
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Лідер фракції “Народний фронт” Максим Бурбак виступив за якнайшвидше “перезавантаження” Національного агентства з питань запобігання корупції та запропонував Наталії Корчак написати заяву про відставку. Про це він заявив під час пленарного засідання, передає кореспондент УНН.
За словами М.Бурбака, наразі необхідно думати про те, як виправляти помилки НАЗК.
“Нам треба зробити повне перезавантаження НАЗК і системи роботи НАЗК”, — сказав він, запропонувавши самій Н.Корчак написати заяву про відставку.
Він також висловився за необхідність ухвалити рішення щодо механізму заміни членів НАЗК.
За звільнення голови НАЗК виступають і у фракції “Батьківщина”. Нардеп Сергій Власенко вважає, що Н.Корчак не відповідає посаді.
У свою чергу у фракції “Самопоміч” не бачать підстав для звільнення голови НАЗК.
“Якби не ця жінка, я переконаний, що процесу електронного декларування не було б”, — підкреслив депутат.
Сама ж Н.Корчак раніше зазначала, що не бачить підстав для власного звільнення.
Як повідомляв УНН, голова НАЗК пояснила, за що отримала премію.