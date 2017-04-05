В ВР выступили за отставку главы НАПК
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак выступил за скорейшую "перезагрузку" Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и предложил Наталье Корчак написать заявление об отставке. Об этом он заявил во время пленарного заседания, передает корреспондент УНН.
По словам М.Бурбака, сейчас необходимо думать о том, как исправлять ошибки НАПК.
"Нам надо сделать полную перезагрузку НАПК и системы работы НАПК", - сказал он, предложив самой Н.Корчак написать заявление об отставке.
Он также высказался за необходимость принять решение о механизме замены членов НАПК.
За увольнение председателя НАПК выступают и во фракции "Батькивщина". Нардеп Сергей Власенко считает, что Н.Корчак не соответствует должности.
В свою очередь во фракции "Самопомощь" не видят оснований для увольнения главы НАПК.
"Если бы не эта женщина, я убежден, что процесса электронного декларирования не было", - подчеркнул депутат.
Сама же Н.Корчак ранее отмечала, что не видит оснований для собственного освобождения.
Как сообщал УНН, председатель НАПК объяснила, за что получила премию.