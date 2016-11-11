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У ВР розповіли, які зміни готують для утилізаторів небезпечних відходів

У ВР розповіли, які зміни готують для утилізаторів небезпечних відходів

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. У Верховній Раді зареєстровано законопроект щодо внесення змін до законів, що регулюють сферу поводження з небезпечними відходами. Законопроект передбачає низку нововведень, зокрема зобов’язання ліцензіатів мати власну матеріально-технічну базу для здійснення діяльності. Про це в коментарі УНН повідомив голова підкомітету ВР з питань державного моніторингу навколишнього природного середовища, народний депутат Іван Рибак.

“Цей законопроект буде регламентувати, кому можна передавати небезпечні відходи. Підприємства, які будуть утилізаторами, повинні будуть мати власну матеріально-технічну базу, а не орендовану. Вони повинні мати дійсно фізичне обладнання, яке може переробляти ту кількість відходів, які вони будуть отримувати від суб’єктів господарювання”, — пояснив нардеп.

І.Рибак наголосив, що вказаний законопроект зареєстровано, аби допомогти Мінприроди навести лад у цій сфері.

“На сьогоднішній день Міністерство екології проводить тотальну перевірку ліцензіатів на предмет наявності матеріально-технічної бази. І наскільки мені відомо, вже декілька підприємств позбулися ліцензії у зв’язку з тим, що до ліцензійних пакетів на підтвердження ліцензійних умов була подана або не правдива інформація, або така, що на сьогоднішній день втратила свою актуальність.

Ця робота вже ніби йде але для того, щоб у перспективі спростити і привести до порядку якраз цю галузь поводження з небезпечними відходами, нами був зареєстрований відповідний законопроект”, — зауважив він.

І.Рибак сподівається, що законопроект пройде усі Комітети Верховної Ради вже до Нового року.

Нагадаємо, раніше міністр екології та природних ресурсів анонсував перевірки всіх підприємств, що мають ліцензії у сфері поводження з небезпечними відходами. За даними відомства, із майже 300 утилізаторів небезпечних відходів лише 10 відповідають ліцензійним вимогам.

Екологи пояснюють це тим, що Мінприроди видає ліцензії на утилізацію небезпечних відходів “наосліп”, без проведення доліцензійних перевірок на предмет відповідності матеріально-технічної бази. В результаті переважна більшість утилізаторів небезпечних відходів в Україні є “фірмами-метеликами”. Аби змінити ситуацію, необхідні зміни у законодавстві.

Українські Національні Новини

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