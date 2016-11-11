В ВР рассказали, какие изменения готовят для утилизаторов опасных отходов

ukru
15 марта, 19:03 • 111758 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 156790 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 131803 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124749 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109517 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103887 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100374 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 130538 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 130076 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127652 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ночная атака на Чернигов: зафиксированы разрушенные дома, но без жертв

Ночная атака на Чернигов: зафиксированы разрушенные дома, но без жертв

16 марта, 06:55 • 34754 просмотра
Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

16 марта, 07:37 • 46940 просмотра
Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

16 марта, 08:59 • 31147 просмотра
За неделю саперы разминировали территорию, площадь которой равна 195 Мариинским паркам в Киеве - Генштаб

За неделю саперы разминировали территорию, площадь которой равна 195 Мариинским паркам в Киеве - Генштаб

16 марта, 09:58 • 24572 просмотра
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

16 марта, 10:49 • 58174 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 130538 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 130159 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 266130 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 295295 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 231420 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

13:56 • 11660 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 107513 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 130076 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 113385 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 130553 просмотра
Актуальное
В ВР рассказали, какие изменения готовят для утилизаторов опасных отходов

В ВР рассказали, какие изменения готовят для утилизаторов опасных отходов

Киев • УНН

 • 10803 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в законы, регулирующие сферу обращения с опасными отходами. Законопроект предусматривает ряд нововведений, в частности обязательства лицензиатов иметь собственную материально-техническую базу для осуществления деятельности. Об этом в комментарии УНН сообщил глава подкомитета ВР по вопросам государственного мониторинга окружающей природной среды, народный депутат Иван Рыбак.

"Этот законопроект будет регламентировать, кому можно передавать опасные отходы. Предприятия, которые будут утилизаторами, должны будут иметь собственную материально-техническую базу, а не арендованную. Они должны иметь действительно физическое оборудование, которое может перерабатывать то количество отходов, которые они будут получать от субъектов хозяйствования", - пояснил нардеп.

И.Рыбак отметил, что указанный законопроект зарегистрирован, чтобы помочь Минприроды навести порядок в этой сфере.

"На сегодняшний день Министерство экологии проводит тотальную проверку лицензиатов на предмет наличия материально-технической базы. И насколько мне известно, уже несколько предприятий лишились лицензии в связи с тем, что в лицензионных пакетах для подтверждения лицензионных условий подали либо неправдивую информацию, или такую, которая на сегодняшний день потеряла свою актуальность.

Эта работа уже якобы идет, но для того, чтобы в перспективе упростить и привести в порядок как раз эту отрасль обращения с опасными отходами, нами был зарегистрирован соответствующий законопроект", - отметил он.

И.Рыбак надеется, что законопроект пройдет все Комитеты Верховной Рады уже до Нового года.

Напомним, ранее министр экологии и природных ресурсов анонсировал проверки всех предприятий, имеющих лицензии в сфере обращения с опасными отходами. По данным ведомства, из почти 300 утилизаторов опасных отходов только 10 соответствуют лицензионным требованиям.

Экологи объясняют это тем, что Минприроды выдает лицензии на утилизацию опасных отходов "вслепую", без проведения долицензионных проверок на предмет соответствия материально-технической базы. В результате подавляющее большинство утилизаторов опасных отходов в Украине являются "фирмами-бабочками". Чтобы изменить ситуацию, необходимы изменения в законодательстве.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧППроисшествия

Обратиться по вопросам размещения рекламы