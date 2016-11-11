В ВР рассказали, какие изменения готовят для утилизаторов опасных отходов

"Этот законопроект будет регламентировать, кому можно передавать опасные отходы. Предприятия, которые будут утилизаторами, должны будут иметь собственную материально-техническую базу, а не арендованную. Они должны иметь действительно физическое оборудование, которое может перерабатывать то количество отходов, которые они будут получать от субъектов хозяйствования", - пояснил нардеп.

И.Рыбак отметил, что указанный законопроект зарегистрирован, чтобы помочь Минприроды навести порядок в этой сфере.

"На сегодняшний день Министерство экологии проводит тотальную проверку лицензиатов на предмет наличия материально-технической базы. И насколько мне известно, уже несколько предприятий лишились лицензии в связи с тем, что в лицензионных пакетах для подтверждения лицензионных условий подали либо неправдивую информацию, или такую, которая на сегодняшний день потеряла свою актуальность.

Эта работа уже якобы идет, но для того, чтобы в перспективе упростить и привести в порядок как раз эту отрасль обращения с опасными отходами, нами был зарегистрирован соответствующий законопроект", - отметил он.

И.Рыбак надеется, что законопроект пройдет все Комитеты Верховной Рады уже до Нового года.

Напомним, ранее министр экологии и природных ресурсов анонсировал проверки всех предприятий, имеющих лицензии в сфере обращения с опасными отходами. По данным ведомства, из почти 300 утилизаторов опасных отходов только 10 соответствуют лицензионным требованиям.

Экологи объясняют это тем, что Минприроды выдает лицензии на утилизацию опасных отходов "вслепую", без проведения долицензионных проверок на предмет соответствия материально-технической базы. В результате подавляющее большинство утилизаторов опасных отходов в Украине являются "фирмами-бабочками". Чтобы изменить ситуацию, необходимы изменения в законодательстве.