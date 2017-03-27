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У восьми містах РФ суди розглянули справи затриманих на мітингах проти корупції

У восьми містах РФ суди розглянули справи затриманих на мітингах проти корупції

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. У восьми містах Російської Федерації відбулися судові засідання щодо затриманих учасників акцій протесту проти корупції, повідомляє "ОВД- Інфо", передає УНН.

Зокрема у Нижньому Новгороді одного із учасників мітингу проти корупції в Росії Рустама Акаєва визнали винним у непокорі вимозі поліції (ч. 1 ст. 19.3 КоАП). Його суд оштрафував на 500 рублів.

У Єкатеринбурзі затриманий 26 березня організатор мітингу Володимир Винокуров отримав 10 000 рублів штрафу. Всього було складено 11 протоколів про адміністративні правопорушення.

Крім того у Москві Данилу Гріббу суд присудив штраф у розмірі 15 000 рублів за ч. 5 ст. 20.2 КоАП (порушення порядку проведення масової акції) і 10 діб арешту. Також 10 000 рублів штраф отримав ще однин активістів в ОВС Ізмайлово.

У Владивостоку поліція затримала 26 осіб, троє з яких неповнолітні. Суд вирішив їх відпустити, виписавши протоколи за ч. 5 ст. 20.2 КоАП (порушення встановленого порядку проведення акції).

У Сиктивкарі склали адміністративні протоколи щодо шістьох учасників акції, в тому числі організатора за порушення правил проведення масового заходу (ст. 20.2 КоАП). Там в акції брало участь 200-300 осіб.

У Південно-Сахалінську дев'ять чоловік були відпущені після надання пояснень. Судові процеси щодо них ще очікуються.

Суд у Челябінську відпустив неповнолітнього після приїзду батьків . Однак на нього склали протокол за ст. 20.2 КоАП.

У Санкт-Петербурзі поліцейські склали протоколи про адміністративні правопорушення щодо 115 учасників мітингу, серед яких було дев'ять неповнолітніх, яких поліцейські передали законним представникам.

Нагадаємо, у центрі Москви було затримано російського опозиціонера Олексія Навального.

Як повідомляв УНН, за попередніми даними, в Москві в неділю під час мітингів на Тверській вулиці і поряд було затримано 1030 осіб.

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