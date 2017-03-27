В восьми городах РФ суды рассмотрели дела задержанных на митингах против коррупции

В частности, в Нижнем Новгороде одного из участников митинга против коррупции в России Рустама Акаева признали виновным в неповиновении требованию полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП). Его суд оштрафовал на 500 рублей.

В Екатеринбурге 26 марта задержан организатор митинга Владимир Винокуров получил 10 тыс. рублей штрафа. Всего было составлено 11 протоколов об административных правонарушениях.

Кроме того, в Москве Данилу Гриббу суд приговорил штраф в размере 15 тыс. рублей по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения массовой акции) и 10 суток ареста. Также 10 тыс. рублей штраф получил еще одно активистов в ОВД Измайлово.

Во Владивостоке полиция задержала 26 человек, трое из которых несовершеннолетние. Суд решил их отпустить, выписав протоколы по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка проведения акции).

В Сыктывкаре составили административные протоколы по шести участников акции, в том числе организатора за нарушение правил проведения массового мероприятия (ст. 20.2 КоАП). Там в акции участвовало 200-300 человек.

В Юго-Сахалинске девять человек были отпущены после дачи объяснений. Судебные процессы по ним еще ожидаются.

Суд в Челябинске отпустил несовершеннолетнего после приезда родителей. Однако на него составили протокол по ст. 20.2 КоАП.

В Санкт-Петербурге полицейские составили протоколы об административных правонарушениях по 115 участников митинга, среди которых было девять несовершеннолетних, которых полицейские передали законным представителям.

Напомним, в центре Москвы были задержаны российского оппозиционера Алексея Навального .

Как сообщал УНН, по предварительным данным, в Москве в воскресенье во время митингов на Тверской улице и рядом были задержаны 1030 человек.