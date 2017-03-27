В восьми городах РФ суды рассмотрели дела задержанных на митингах против коррупции

ukru
12:58 • 28739 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12:20 • 102748 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

08:46 • 101204 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 112341 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 125039 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 137669 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 143321 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 131922 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
11 марта, 13:46 • 121928 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 107091 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

12 марта, 03:57 • 117035 просмотра
В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

12 марта, 04:24 • 122263 просмотра
Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

12 марта, 04:59 • 126487 просмотра
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

12 марта, 05:54 • 123966 просмотра
Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

10:15 • 105964 просмотра
публикации
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12:20 • 102776 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 153293 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 188036 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 195828 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 191318 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 129330 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 138016 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 143491 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 142522 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 146255 просмотра
Актуальное
В восьми городах РФ суды рассмотрели дела задержанных на митингах против коррупции

В восьми городах РФ суды рассмотрели дела задержанных на митингах против коррупции

Киев • УНН

 • 8279 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В восьми городах Российской Федерации состоялись судебные заседания в отношении задержанных участников акций протеста против коррупции, сообщает "ОВД- Инфо", передает УНН.

В частности, в Нижнем Новгороде одного из участников митинга против коррупции в России Рустама Акаева признали виновным в неповиновении требованию полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП). Его суд оштрафовал на 500 рублей.

В Екатеринбурге 26 марта задержан организатор митинга Владимир Винокуров получил 10 тыс. рублей штрафа. Всего было составлено 11 протоколов об административных правонарушениях.

Кроме того, в Москве Данилу Гриббу суд приговорил штраф в размере 15 тыс. рублей по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения массовой акции) и 10 суток ареста. Также 10 тыс. рублей штраф получил еще одно активистов в ОВД Измайлово.

Во Владивостоке полиция задержала 26 человек, трое из которых несовершеннолетние. Суд решил их отпустить, выписав протоколы по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка проведения акции).

В Сыктывкаре составили административные протоколы по шести участников акции, в том числе организатора за нарушение правил проведения массового мероприятия (ст. 20.2 КоАП). Там в акции участвовало 200-300 человек.

В Юго-Сахалинске девять человек были отпущены после дачи объяснений. Судебные процессы по ним еще ожидаются.

Суд в Челябинске отпустил несовершеннолетнего после приезда родителей. Однако на него составили протокол по ст. 20.2 КоАП.

В Санкт-Петербурге полицейские составили протоколы об административных правонарушениях по 115 участников митинга, среди которых было девять несовершеннолетних, которых полицейские передали законным представителям.

Напомним, в центре Москвы были задержаны российского оппозиционера Алексея Навального .

Как сообщал УНН, по предварительным данным, в Москве в воскресенье во время митингов на Тверской улице и рядом были задержаны 1030 человек.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы