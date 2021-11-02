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У водіїв, які люблять швидкість та не платять штрафи, вилучатимуть авто

Київ • УНН

 • 23510 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. У водіїв-боржників, які не сплачують штрафи за суттєве перевищення швидкості на міських автошляхах, Державна виконавча служба вилучатиме транспортні засоби. Про це заявив заступник Міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Мін'юсту.

У водіїв, які люблять швидкість та не платять штрафи, вилучатимуть авто

Деталі

За його словами, тригером до такої радикальної позиції Мін’юсту у справах щодо боржників, які не сплачують штрафи за порушення ПДР через значне перевищення швидкості, стали резонансні ДТП у Харкові. Там, за попередніми даними Нацполіції, швидкість автомобілів порушників перевищувала позначку у 180 км на годину. Тому, вилучення авто водіїв-боржників, які перевищують швидкість у містах, розпочнеться саме з Харкова. Потім цю ініціативу буде реалізовано у столиці, а згодом — і по всій Україні. Поки що умовною “цифрою реагування” обрано перевищення швидкості у 150 км на годину. Виконавча служба за наявності законних підстав буде ініціювати та проводити спільно з працівниками МВС вилучення за борги автомобілів таких “швидкісних” порушників.

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“Колеги з МВС систематизували певну інформацію щодо порушників, які перевищують швидкість на значні цифри (йдеться саме про стиль їзди в містах, а не на автошляхах). Як і прогнозувалось, такими порушниками є одні й ті ж самі люди. Тому, у Мін’юсті вирішили долучитись до наведення порядку на дорогах, оскільки, як виявилось, любителі швидкої їзди водночас не дуже полюбляють сплачувати штрафи за такі порушення. Якщо людина дозволяє собі їздити містом зі швидкістю у понад 150 км/год, то вона має за це відповідати. Особливо за умови, якщо вона не тільки порушує швидкісний режим, але й не сплачує штрафи по таким перевищенням. Водії з такою манерою пересування піддають небезпеці звичайних громадян”, — наголосив Андрій Гайченко.

До слова, у Харкові наразі таких “системних” порушників швидкісного режиму їзди налічується до 10 осіб, у Києві — до 30. Усього по Україні — майже півтори сотні водіїв.

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