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У водителей, которые любят скорость и не платят штрафы, будут изымать авто

Киев • УНН

 • 23510 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. У водителей-должников, которые не платят штрафы за существенное превышение скорости на городских автодорогах, Государственная исполнительная служба будет изымать транспортные средства. Об этом заявил заместитель Министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минюста.

У водителей, которые любят скорость и не платят штрафы, будут изымать авто

Детали

По его словам, триггером к такой радикальной позиции Минюста по делам в отношении должников, которые не платят штрафы за нарушение ПДД из-за значительного превышения скорости, стали резонансные ДТП в Харькове. Там, по предварительным данным Нацполиции, скорость автомобилей нарушителей превышала отметку в 180 км в час. Поэтому, изъятие авто водителей-должников, которые превышают скорость в городах, начнется именно с Харькова. Затем эта инициатива будет реализована в столице, а впоследствии - и по всей Украине. Пока условной "цифрой реагирования" выбрано превышение скорости в 150 км в час. Исполнительная служба при наличии законных оснований будет инициировать и проводить совместно с работниками МВД изъятия за долги автомобилей таких “скоростных” нарушителей.

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“Коллеги из МВД систематизировали определенную информацию в отношении нарушителей, которые превышают скорость на значительные цифры (речь идет именно о стиле езды в городах, а не на автодорогах). Как и прогнозировалось, такими нарушителями являются одни и те же люди. Поэтому, в Минюсте решили приобщиться к наведению порядка на дорогах, поскольку, как оказалось, любители быстрой езды одновременно не очень любят платить штрафы за такие нарушения. Если человек позволяет себе ездить по городу со скоростью более 150 км/ч, то он должен за это отвечать. Особенно при условии, если он не только нарушает скоростной режим, но и не платит штрафы по таким превышениям. Водители с такой манерой передвижения подвергают опасности обычных граждан”, — подчеркнул Андрей Гайченко.

К слову, в Харькове сейчас таких “системных” нарушителей скоростного режима езды насчитывается до 10 человек, в Киеве — до 30. Всего по Украине — почти полторы сотни водителей.

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