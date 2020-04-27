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У вівторок Кличко представить план першого етапу послаблення обмежень у Києві

У вівторок Кличко представить план першого етапу послаблення обмежень у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. У вівторок, 28 квітня, мер Києва Віталій Кличко під час онлайн пресконференції представить план першого етапу послаблення обмежувальних заходів. Про це Кличко заявив в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН з посиланням на КМДА.

"У порівнянні з минулим тижнем, коли в нас кількість заражених сягали майже 100 осіб у деякі дні, сьогодні трохи кращі цифри. І ми сподіваємо, що хвороба піде на спад. І саме виходячи з такої динаміки, будемо поступово послаблювати обмеження. Завтра (28 квітня), о 12:00 я представлю наш план першого етапу. В першу чергу, йдеться про зняття обмежень щодо роботи малого та середнього бізнесу. А також – відвідування парків, скверів та місць, де мінімальна загроза заразитися. А далі – будемо дивитися на динаміку захворюваності", – зазначив Віталій Кличко.

Він зазначив, що спілкується з мерами інших європейських міст, цікавиться їх досвідом послаблення обмежень в ситуації пандемії.

"Я спілкуюсь і з мером Праги, і Берліну, Гамбургу. Цікавлюся, як там поступово починають виходити з обмежень. Але всі зазначають, що загроза не відступила і що надалі слід дотримуватися простих правил – гігієна, мити частіше руки, дотримуватися дистанції, носити захисні маски. Це обов’язкові заходи, що треба виконувати навіть під час зняття обмежувальних заходів", – наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, Кабмін у середу планує визначитися з відкриттям ринків.

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