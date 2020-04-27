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Во вторник Кличко представит план первого этапа ослабления ограничений в Киеве

Во вторник Кличко представит план первого этапа ослабления ограничений в Киеве

Киев  •  УНН

 • 14393 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Во вторник, 28 апреля, мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции представит план первого этапа ослабления ограничительных мер. Об этом Кличко заявил в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН со ссылкой на КГГА.

"По сравнению с прошлой неделей, когда у нас количество зараженных достигали почти 100 человек в некоторые дни, сегодня получше цифры. И мы сподиваемо, что болезнь пойдет на спад. И именно исходя из такой динамики, будем постепенно ослаблять ограничения. Завтра, в 12:00 я представлю наш план первого этапа. В первую очередь, речь идет о снятии ограничений по работе малого и среднего бизнеса. А также - посещение парков, скверов и мест, где минимальная угроза заразиться. А дальше - будем смотреть на динамику заболеваемости", - отметил Виталий Кличко.

Он отметил, что общается с мэрами других европейских городов, интересуется их опытом ослабление ограничений в ситуации пандемии.

"Я общаюсь и с мэром Праги, и Берлин, Гамбург. Интересуюсь, как там постепенно начинают выходить из ограничений. Но все отмечают, что угроза не отступила и в дальнейшем следует придерживаться простых правил - гигиена, мыть чаще руки, соблюдать дистанцию, носить защитные маски. Это обязательные мероприятия, надо выполнять даже при снятии ограничительных мер", - отметил Виталий Кличко.

Напомним, Кабмин в среду планирует определиться с открытием рынков.

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