У Вірменії сталося масову отруєння. Госпіталізовано майже 100 осіб

Деталі

“Станом на 9 годину ранку суботи (7:00 за київським часом) на стаціонарному лікуванні в Національному центрі інфекційних хвороб перебувають 53 людини, 13 з яких молодше 18 років. 32 людини отримують медичну допомогу в Республіканському центрі „Вірменія“. Ще 11 постраждалих проходять лікування в Інституті хірургії ім. Микаеляна. Двоє перебувають у лікарні в Мартунінському медцентрі”, — йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що стан трьох пацієнтів оцінюється як середньої тяжкості, інших — задовільний.

Раніше мережа піцерій “Ташир піца” повідомила, що постраждалі вживали її продукцію. Всі заклади мережі тимчасово закриті.