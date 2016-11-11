У випадку приєднання ОПЗ до "Нафтогазу" управління заводом отримає якась з олігархічних груп - Ю.Чижмарь
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Якщо ОПЗ вчергове не приватизують та приєднають його до НАК "Нафтогазу", то можна буде говорити про те, що знову розіграно сценарій перерозподілу активів між олігархічними групами. Про це у коментарі УНН нардеп, член комітету ВРУ з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Юрій Чижмарь, коментуючи можливість приєднання ОПЗ до "Нафтогазу".
По-перше, за словами політика, приєднання одного банкрута до іншого - це неефективно.
“Там скоріше за все розігрується схема в тому, щоб віддати ОПЗ одній із державних компаній, а ми знаємо, що всі енергетичні компанії в Україні, вони пов’язані із тією чи іншою олігархічною групою.
Одні пов’язані із Коломойським, як, наприклад, "Укрнафта“, другі - із Кононенком, треті - іще із кимось, і так далі. Тобто вони завжди із кимось були пов’язані. І таким чином у нас традиційно склалася історія, що великі державні монополії брались, призначався туди директор якоїсь олігархічної групи, і практично доводили актив до збитковості”, - сказав він.
Нардеп додав, що якщо ОПЗ не змогли продати за безцінь, то значить просто є зацікавлені у тому, аби приєднати його до одного з підприємств із непрозорим менеджментом.
“І тоді буде найгірше - це приречений банкрут. Ми таких державних банкрутів вже маємо купу, які, по своїй суті, мали б бути прибутковими”, - зазначив Ю.Чижмарь.
Як відомо, напередодні, голова ФДМУ І.Білоус заявив, що у випадку провалу продажу ОПЗ, його приєднають до іншого активу, який має газ.
Експерти енергетичного ринку не виключають, що ОПЗ можуть приєднати до “Нафтогазу”, проте наголошують на тому, що це стане реалізацією корупції схеми.
Більше того, такий сценарій протирічить Третьому енергопакету, а також порушує домовленості між Україною та МВФ.
Тож, якщо ОПЗ приєднуватимуть до іншого активу, замість приватизації, то іноземці не мовчатимуть, наголошує О.Юринець.