У випадку приєднання ОПЗ до "Нафтогазу" управління заводом отримає якась з олігархічних груп - Ю.Чижмарь

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Якщо ОПЗ вчергове не приватизують та приєднають його до НАК "Нафтогазу", то можна буде говорити про те, що знову розіграно сценарій перерозподілу активів між олігархічними групами. Про це у коментарі УНН нардеп, член комітету ВРУ з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Юрій Чижмарь, коментуючи можливість приєднання ОПЗ до "Нафтогазу".