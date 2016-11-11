В случае присоединения ОПЗ к "Нафтогазу" управление заводом получит какая-то из олигархических групп - Ю.Чижмарь
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Если ОПЗ в очередной раз не приватизируют и присоединят его к НАК "Нафтогаз", то можно будет говорить о том, что снова разыграно сценарий перераспределения активов между олигархическими группами. Об этом в комментарии УНН сказал нардеп, член комитета ВРУ по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Юрий Чижмарь, комментируя возможность присоединения ОПЗ к "Нафтогазу".
Во-первых, по словам политика, присоединение одного банкрота к другому - это неэффективно.
"Там скорее всего разыгрывается схема в том, чтобы отдать ОПЗ одной из государственных компаний, а мы знаем, что все энергетические компании в Украине, они связаны с той или иной олигархической группой.
Одни связаны с Коломойским, как, например, "Укрнафта", вторые - с Кононенко, третьи - еще с кем-то, и так далее. То есть они всегда с кем-то были связаны. И таким образом у нас традиционно сложилась история, что крупные государственные монополии брались, назначался туда директор какой-то олигархической группы, и практически доводили актив до убыточности ", - сказал он.
Нардеп добавил, что если ОПЗ не смогли продать за бесценок, то значит просто есть заинтересованные в том, чтобы присоединить его к одному из предприятий с непрозрачным менеджментом.
"И тогда будет хуже - это обреченный банкрот. Мы таких государственных банкротов уже имеем кучу, которые, по своей сути, должны быть прибыльными ", - отметил Ю.Чижмарь.
Как известно, накануне председатель ФГИУ И.Билоус заявил, что в случае провала продажи ОПЗ, его присоединят к другому активу, который имеет газ .
Эксперты энергетического рынка не исключают, что ОПЗ могут присоединить к "Нафтогазу", однако отмечают, что это станет реализацией коррупционной схемы .
Более того, такой сценарий противоречит Третьему энергопакету, а также нарушает договоренности между Украиной и МВФ.
Поэтому, если ОПЗ присоединять к другому активу, вместо приватизации, то иностранцы не будут молчать , подчеркивает А.Юринець.