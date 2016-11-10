У відносинах із Д.Трампом Росія буде мати головний біль – дипломат
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Потенціал конфлікту між США на чолі з Дональдом Трампом та путінською Росією надзвичайно великий. Про таке в ефірі “5 каналу” заявив радник І-го класу посольства України в США (2000-2005) Олександр Потєхін, передає УНН.
“Росія з Д.Трампа не буде мати нічого крім головного болю. Занадто вони однотипні фігури (В.Путін і Д.Трамп — ред.),” — заявив О.Потєхін.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Росія спробує використати перемогу Д.Трампа на газовому ринку — експерт
Також дипломат зазначив, що Д.Трамп не розуміє що таке говорити на рівних, а В.Путін і Кремль не прийме зверхність Сполучених Штатів і не буде танцювати “під дудку Білого Дому”.
“Я думаю, що потенціал конфлікту між Америкою Д.Трампа та Росією В.Путіна надзвичайно великий,” — додав він.
Як повідомляв УНН, президент РФ В.Путін привітав республіканця Д.Трампа з перемогою на виборах президента США.