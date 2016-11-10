В отношениях с Д.Трампом Россия будет иметь головную боль - дипломат

"Россия с Д.Трампом не будете иметь ничего кроме головной боли. Слишком они однотипные фигуры (В.Путин и Д.Трамп - ред.)", - заявил А.Потехин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия попытается использовать победу Д.Трампа на газовом рынке - эксперт

Также дипломат отметил, что Д.Трамп не понимает что такое говорить на равных, а В.Путин и Кремль не примет превосходство Соединенных Штатов и не будет танцевать "под дудку Белого Дома".

"Я думаю, что потенциал конфликта между Америкой Д.Трампа и Россией Путина чрезвычайно большой", - добавил он.

Как сообщал УНН, президент РФ В.Путин поздравил республиканца Д.Трамп с победой на выборах президента США.