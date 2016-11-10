В отношениях с Д.Трампом Россия будет иметь головную боль - дипломат
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Потенциал конфликта между США во главе с Дональдом Трампом и путинской Россией чрезвычайно велик. Об этом в эфире "5 канала" заявил советник I-го класса посольства Украины в США (2000-2005) Александр Потехин, передает УНН.
"Россия с Д.Трампом не будете иметь ничего кроме головной боли. Слишком они однотипные фигуры (В.Путин и Д.Трамп - ред.)", - заявил А.Потехин.
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Также дипломат отметил, что Д.Трамп не понимает что такое говорить на равных, а В.Путин и Кремль не примет превосходство Соединенных Штатов и не будет танцевать "под дудку Белого Дома".
"Я думаю, что потенциал конфликта между Америкой Д.Трампа и Россией Путина чрезвычайно большой", - добавил он.
Как сообщал УНН, президент РФ В.Путин поздравил республиканца Д.Трамп с победой на выборах президента США.