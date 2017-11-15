У Великій Британії звинуватили Росію у кібератаках

"Москва "прагне підірвати міжнародну систему", і її діяльність є "причиною для занепокоєння", - повідомив Кірен Мартін - голова Національного центру кібербезпеки.

Попередження з'явилося після того, як Тереза ​​Мей звинуватила владу Путіна в тому, що він "втручається" у вибори та поширює фальшиві новини, намагаючись "сіяти розбрат на Заході".

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Виступаючи на Лондонському саміті Times Tech, пан Мартін сказав: "я можу підтвердити, що російське втручання, яке бачив Національний центр кібербезпеки за минулий рік, включав атаки на засоби масової інформації, телекомунікації та енергетичну мережу Великобританії".

Він повідомить, що центр "активно залучає" міжнародних партнерів, промисловості та громадянського суспільства до боротьби з загрозою.