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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 22625 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 52201 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 71711 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 78469 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 78568 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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В Великобритании обвинили Россию в кибератаках

В Великобритании обвинили Россию в кибератаках

Киев  •  УНН

 • 10137 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Глава Национального центра кибербезопасности Великобритании Кирен Мартин обвинил Россию в хакерских атаках на британскую энергетическую сеть, телекоммуникации и средства массовой информации, передает УНН со ссылкой на Telegraph.

"Москва" стремится подорвать международную систему", и ее деятельность является "причиной для беспокойства", - сообщил Кирен Мартин - председатель Национального центра кибербезопасности.

Предупреждение появилось после того, как Тереза ​​Мэй обвинила власть Путина в том, что он "вмешивается" в выборы и распространяет фальшивые новости, пытаясь "сеять раздор на Западе".

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Выступая на Лондонском саммите Times Tech, господин Мартин сказал: "я могу подтвердить, что российское вмешательство, которое видел Национальный центр кибербезопасности за прошлый год, включал атаки на средства массовой информации, телекоммуникации и энергетическую сеть Великобритании".

Он сообщит, что центр "активно привлекает" международных партнеров, промышленности и гражданского общества к борьбе с угрозой.

 

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