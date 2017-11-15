В Великобритании обвинили Россию в кибератаках

"Москва" стремится подорвать международную систему", и ее деятельность является "причиной для беспокойства", - сообщил Кирен Мартин - председатель Национального центра кибербезопасности.

Предупреждение появилось после того, как Тереза ​​Мэй обвинила власть Путина в том, что он "вмешивается" в выборы и распространяет фальшивые новости, пытаясь "сеять раздор на Западе".

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Выступая на Лондонском саммите Times Tech, господин Мартин сказал: "я могу подтвердить, что российское вмешательство, которое видел Национальный центр кибербезопасности за прошлый год, включал атаки на средства массовой информации, телекоммуникации и энергетическую сеть Великобритании".

Он сообщит, что центр "активно привлекает" международных партнеров, промышленности и гражданского общества к борьбе с угрозой.