В Великобритании обвинили Россию в кибератаках
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Глава Национального центра кибербезопасности Великобритании Кирен Мартин обвинил Россию в хакерских атаках на британскую энергетическую сеть, телекоммуникации и средства массовой информации, передает УНН со ссылкой на Telegraph.
"Москва" стремится подорвать международную систему", и ее деятельность является "причиной для беспокойства", - сообщил Кирен Мартин - председатель Национального центра кибербезопасности.
Предупреждение появилось после того, как Тереза Мэй обвинила власть Путина в том, что он "вмешивается" в выборы и распространяет фальшивые новости, пытаясь "сеять раздор на Западе".
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Выступая на Лондонском саммите Times Tech, господин Мартин сказал: "я могу подтвердить, что российское вмешательство, которое видел Национальный центр кибербезопасности за прошлый год, включал атаки на средства массовой информации, телекоммуникации и энергетическую сеть Великобритании".
Он сообщит, что центр "активно привлекает" международных партнеров, промышленности и гражданского общества к борьбе с угрозой.