У вбивці екс-депутата Держдуми РФ знайшли посвідчення Нацгвардії – джерело
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У кілера, який стріляв у екс-депутата Державної думи Російської Федерації Дениса Вороненкова, знайшли службове посвідчення Національної гвардії. Про це УНН стало відомо з власних джерел.
За інформацією співрозмовника агентства, за попередньою інформацією у кілера знайшли службове посвідчення Національної гвардії.
Поки УНН не вдалося офіційно підтвердити цю інформацію у правоохоронців.
Як повідомив Генпрокурор, правоохоронці виявили у кілера, який стріляв у екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, службове посвідчення. За документами він є громадянином України.
23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Також нагадаємо, було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка.