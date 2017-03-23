У вбивці екс-депутата Держдуми РФ знайшли посвідчення Нацгвардії – джерело

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. У кілера, який стріляв у екс-депутата Державної думи Російської Федерації Дениса Вороненкова, знайшли службове посвідчення Національної гвардії. Про це УНН стало відомо з власних джерел.

За інформацією співрозмовника агентства, за попередньою інформацією у кілера знайшли службове посвідчення Національної гвардії.

Поки УНН не вдалося офіційно підтвердити цю інформацію у правоохоронців.

Як повідомив Генпрокурор, правоохоронці виявили у кілера, який стріляв у екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, службове посвідчення. За документами він є громадянином України.

23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Також нагадаємо, було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка.

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