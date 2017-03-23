У убийцы экс-депутата Госдумы РФ нашли удостоверение Нацгвардии - источник
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. У стрелявшего в экс-депутата Государственной думы Российской Федерации Дениса Вороненкова нашли служебное удостоверение Национальной гвардии. Об этом стало известно УНН из собственных источников.
По информации собеседника агентства, по предварительной информации у киллера нашли служебное удостоверение Национальной гвардии.
Пока УНН не удалось официально подтвердить эту информацию у правоохранителей.
Как сообщил Генпрокурор, правоохранители обнаружили у киллера, стрелявшего в экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, служебное удостоверение. По документам он является гражданином Украины.
23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Также напомним, были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок.