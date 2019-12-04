У ВАКС розглянуть справу ексголови Рахункової палати
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Вищому антикорупційному суді відбудеться підготовче судове засідання у справі щодо ексголови Рахункової палати Романа Магути, якого підозрюють у махінаціях із житлом. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВАКС.
"У четвер, 5 грудня… о 14:00 у Вищому антикорупційному суді відбудеться підготовче судове засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням ексголови Рахункової палати. Його обвинувачують у кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем)", - йдеться у повідомленні.
Також співучасницю кримінального провадження – члена Рахункової палати, директорку департаменту з питань АПК, обвинувачують у вчиненні правопорушень за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України (підбурювання до зловживання службовою особою своїм службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
"Її близького родича обвинувачують у вчиненні правопорушень за ч. 5 ст. 27 та ч. 5 ст. 191 КК України (пособництво у заволодінні чужим майном в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб)", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, за версією слідства, у 2014-2015 роках вказані особи здійснили протиправні приватизацію та відчуження двокімнатної службової квартири. Згідно з обвинувальним актом, сума завданої шкоди державі складає 1 390 532 грн.