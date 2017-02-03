Мертве немовля, яке знайшли у щебні, народилося на Рівненщині
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 3 лютого. УНН. На станції Броди у вантажному вагоні виявили пакет з новонародженою дитиною. Мертве тіло знайшли робітники під час вигрузки вантажу з Рівненщини, повідомляє УНН прес-служба ГУ НП у Львівській області.
Тіло дитини відправили на експертизу, а горе-матір шукатимуть правоохоронці. За скоєне жінці загрожує 5 років ув'язнення.
Нагадаємо, у Бродівське відділення поліції 2 лютого о 16:45 зателефонував 30-річний місцевий мешканець, котрий повідомив, що під час розвантаження вагону зі щебенем він виявив поліетиленовий пакет з тілом дитини.
Також нагадаємо, 2 лютого двомісячну дитину врятували від горе-матері на Хмельниччині.