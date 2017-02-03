В грузовом вагоне нашли мертвого новорожденного ребенка из Ровенской области
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 3 февраля. УНН. На станции Броды в грузовом вагоне обнаружили пакет с новорожденным ребенком. Мертвое тело нашли рабочие во время выгрузки груза из Ровенской области, сообщает УНН пресс-служба ГУ НП во Львовской области.
Тело ребенка отправили на экспертизу, а горе-мать будут искать правоохранители. За содеянное женщине грозит 5 лет тюрьмы.
Напомним, 2 февраля двухмесячного ребенка спасли от горе-матери в Хмельницкой области.