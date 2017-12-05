У Туреччині затримали 17 людей у справі трейдера золота

Немає ніяких подробиць про розслідування щодо Р.Зарраба, який визнав себе винним у тому, що намагався уникнути санкцій США проти Ірану і свідчить на стороні прокурорів США проти турецького банкіра, який зіткнувся з супутними обвинуваченнями.

Нагадаємо, трейдер золота турецько-іранського походження Реза Зарраб заявив присяжним федерального суду Нью-Йорка, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган дав особистий дозвіл на угоду, яка повинна була допомогти Ірану уникнути санкцій США.

У зв'язку з цим розслідуванням влада США висунула звинувачення дев'ятьом особам, проте поки лише Р.Зарраб і М.Атілла постали перед судом. За версією слідства, обвинувачені мали стосунок до злочинної схеми 2010-2015 років, у рамках якої йшла торгівля золотом та укладалися фальшиві угоди з продажу продовольства, аби надати Ірану вихід на міжнародні ринки.