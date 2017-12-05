У Туреччині затримали 17 людей у справі трейдера золота

ukru
26 березня, 20:57 • 38759 перегляди

Макрон розповів, які завдання може виконувати миротворчий контингент в Україні

Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 231529 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 231651 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 370363 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 252363 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 366835 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 227695 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 247317 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 257197 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 248351 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
 м/с
75 %
752 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
Над Київщиною помічено ворожі БпЛА, працює ППО

Над Київщиною помічено ворожі БпЛА, працює ППО

26 березня, 21:13 • 63926 перегляди
У Дніпрі після атаки дронів спалахнули одразу три пожежі - ОВА

У Дніпрі після атаки дронів спалахнули одразу три пожежі - ОВА

26 березня, 21:27 • 93124 перегляди
Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

27 березня, 00:00 • 75027 перегляди
Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

27 березня, 00:49 • 73735 перегляди
Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

05:14 • 49130 перегляди
Публікації
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

07:00 • 13191 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 173187 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 231576 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 370403 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 366853 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 109840 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 100755 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 132490 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 149477 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 154488 перегляди
Актуальне
У Туреччині затримали 17 людей у справі трейдера золота

У Туреччині затримали 17 людей у справі трейдера золота

Київ • УНН

 • 9337 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Турецька поліція затримала 17 осіб в рамках розслідування у справі турецько-іранського трейдера золота Рези Зарраба, який співпрацює з прокурорами під час судового розгляду в США. Про це УНН повідомляє з поисланням на Reuters.

Немає ніяких подробиць про розслідування щодо Р.Зарраба, який визнав себе винним у тому, що намагався уникнути санкцій США проти Ірану і свідчить на стороні прокурорів США проти турецького банкіра, який зіткнувся з супутними обвинуваченнями.

Нагадаємо, трейдер золота турецько-іранського походження Реза Зарраб заявив присяжним федерального суду Нью-Йорка, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган дав особистий дозвіл на угоду, яка повинна була допомогти Ірану уникнути санкцій США.

У зв'язку з цим розслідуванням влада США висунула звинувачення дев'ятьом особам, проте поки лише Р.Зарраб і М.Атілла постали перед судом. За версією слідства, обвинувачені мали стосунок до злочинної схеми 2010-2015 років, у рамках якої йшла торгівля золотом та укладалися фальшиві угоди з продажу продовольства, аби надати Ірану вихід на міжнародні ринки.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.01
Bitcoin
$87,308.60
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,065.99
Ethereum
$2,023.53