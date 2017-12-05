В Турции задержали 17 человек по делу трейдера золота
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Турецкая полиция задержала 17 человек в рамках расследования по делу турецко-иранского трейдера золота Резы Зарраба, который сотрудничает с прокурорами в ходе судебного разбирательства в США. Об этом УНН сообщает со поисланням на Reuters.
Нет никаких подробностей о расследовании по Р.Заррабу, который признал себя виновным в том, что пытался избежать санкций США против Ирана и свидетельствует на стороне прокуроров США против турецкого банкира, который столкнулся с сопутствующими обвинениями.
Напомним, трейдер золота турецко-иранского происхождения Реза Зарраб заявил присяжным федерального суда Нью-Йорка, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал личное разрешение на сделку, которая должна была помочь Ирану избежать санкций США.
В связи с этим расследованием власти США предъявили обвинения девяти лицам, однако пока только Р.Зарраб и М.Атилла предстали перед судом. По версии следствия, обвиняемые имели отношение к преступной схеме 2010-2015 годов, в рамках которой шла торговля золотом и заключались фальшивые сделки по продаже продовольствия, чтобы предоставить Ирану выход на международные рынки.