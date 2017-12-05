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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 8293 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 21045 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 100222 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 110044 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 130566 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106530 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108152 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113223 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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В Турции задержали 17 человек по делу трейдера золота

В Турции задержали 17 человек по делу трейдера золота

Киев  •  УНН

 • 9337 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Турецкая полиция задержала 17 человек в рамках расследования по делу турецко-иранского трейдера золота Резы Зарраба, который сотрудничает с прокурорами в ходе судебного разбирательства в США. Об этом УНН сообщает со поисланням на Reuters.

Нет никаких подробностей о расследовании по Р.Заррабу, который признал себя виновным в том, что пытался избежать санкций США против Ирана и свидетельствует на стороне прокуроров США против турецкого банкира, который столкнулся с сопутствующими обвинениями.

Напомним, трейдер золота турецко-иранского происхождения Реза Зарраб заявил присяжным федерального суда Нью-Йорка, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал личное разрешение на сделку, которая должна была помочь Ирану избежать санкций США.

В связи с этим расследованием власти США предъявили обвинения девяти лицам, однако пока только Р.Зарраб и М.Атилла предстали перед судом. По версии следствия, обвиняемые имели отношение к преступной схеме 2010-2015 годов, в рамках которой шла торговля золотом и заключались фальшивые сделки по продаже продовольствия, чтобы предоставить Ирану выход на международные рынки.

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