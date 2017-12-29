У Туреччині заарештований організатор виставки, на якій вбили посла РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Турецький суд виніс рішення взяти під арешт ще одну людину, причетну до вбивства посла РФ в Туреччині Андрія Карлова. Про це повідомляє УНН з посиланням на турецький канал NTV.
За даними ЗМІ, співробітники відділу по боротьбі з тероризмом при управлінні безпеки Анкари затримали Мустафу Тимура Озкана, організатора виставки, на якій був убитий Карлов. Після допиту він був доставлений до суду, де проти нього винесли обвинувальний вирок у “співучасті в умисному вбивстві”.
Нагадаємо, у справі про вбивство посла Російської Федерації Андрія Карлова у Туреччині було затримано голову продюсерської компанії Guru Media.