В Турции арестован организатор выставки, на которой убили посла РФ

По данным СМИ, сотрудники отдела по борьбе с терроризмом при управлении безопасности Анкары задержали Мустафу Тимура Озкана, организатора выставки, на которой был убит Карлов. После допроса он был доставлен в суд, где против него вынесли обвинительный приговор в “соучастии в умышленном убийстве”.

Напомним, по делу об убийстве посла Российской Федерации Андрея Карлова в Турции было с атримано голову продюсерской компании Guru Media .