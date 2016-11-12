У центрі Запоріжжя невідомий стріляв у чоловіка
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 12 листопада. УНН. Вчора, 11 листопада, невідомий вистрелив в чоловіка в центрі Запоріжжя. Про це кореспонденту УНН повідомив голова профспілки лікарів швидкої допомоги Запоріжжя Анатолій Сидоренко.
Лікарі реанімаційної бригади швидкої допомоги госпіталізували 42-річного чоловіка до хірургічного відділення міськлікарні.
В нього діагностовано вогнепальне поранення грудної клітки, лівого передпліччя та наскрізне поранення лівого стегна.
Нагадаємо, на вулиці Проскурівська у Хмельницькому молодики стріляли по перехожих.