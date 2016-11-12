В центре Запорожья неизвестный стрелял в мужчину
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 12 ноября. УНН. Вчера, 11 ноября, неизвестный выстрелил в мужчину в центре Запорожья. Об этом корреспонденту УНН сообщил председатель профсоюза врачей скорой помощи Запорожья Анатолий Сидоренко.
Врачи реанимационной бригады скорой помощи госпитализировали 42-летнего мужчину в хирургическое отделение горбольницы.
У него диагностированы огнестрельное ранение грудной клетки, левого предплечья и сквозное ранение левого бедра.
Напомним, на улице Проскуривска в Хмельницком молодые люди стреляли по прохожим.