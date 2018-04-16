Портрети лідерів США, Франції і Великобританії Дональда Трампа, Еммануеля Макрона і Терези Мей спалили в неділю, 15 квітня, на центральній площі Сімферополя в ході акції протесту проти ракетного удару цих країн щодо Сирії.

Як повідомляє УНН, 14 квітня США, Великобританія і Франція завдали ракетних ударів по трьох цілях, пов'язаних з сирійської програмі створення хімічної зброї. Таким чином країни відповіли на застосування хімічної зброї 7 квітня в місті Дума.



Раніше Вашингтон, Лондон і Париж заявили, що удари є відповіддю на застосування хімічної зброї в сирійському місті Дума. За даними представників благодійної організації "Білі каски", з вертольота була скинута бочкова бомба з хімікатами. У ВООЗ повідомили, що близько 500 осіб могли постраждати від хіматаки.

«Відправили в пекло». У центрі Сімферополя спалили портрети Трампа, Мей і Макрона через удар по Сирії pic.twitter.com/zjdvSn4V0G