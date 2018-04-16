У центрі Сімферополя спалили портрети Трампа, Мей і Макрона
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. У центрі Сімферополя спалили портрети президента США Дональда Трампа, прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей і президента Франції Емануіла Макрона через удар по Сирії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Крим. Реалії.
Портрети лідерів США, Франції і Великобританії Дональда Трампа, Еммануеля Макрона і Терези Мей спалили в неділю, 15 квітня, на центральній площі Сімферополя в ході акції протесту проти ракетного удару цих країн щодо Сирії.
Як повідомляє УНН, 14 квітня США, Великобританія і Франція завдали ракетних ударів по трьох цілях, пов'язаних з сирійської програмі створення хімічної зброї. Таким чином країни відповіли на застосування хімічної зброї 7 квітня в місті Дума.
Раніше Вашингтон, Лондон і Париж заявили, що удари є відповіддю на застосування хімічної зброї в сирійському місті Дума. За даними представників благодійної організації "Білі каски", з вертольота була скинута бочкова бомба з хімікатами. У ВООЗ повідомили, що близько 500 осіб могли постраждати від хіматаки.
«Відправили в пекло». У центрі Сімферополя спалили портрети Трампа, Мей і Макрона через удар по Сирії pic.twitter.com/zjdvSn4V0G- Крим. Реалії (@krymrealii) 16 квітня 2018 р.