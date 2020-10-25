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У центрі Рима дві сотні неофашистів влаштували безлади через посилення карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У центрі Рима в ході протестів проти посилення урядом карантину через COVID-19, близько двохсот членів неофашистського угруповування Forza Nuova обстріляли петардами поліцейських і підпалили кілька сміттєвих контейнерів. Про це УНН повідомляє з посиланням на видання La Repubblica.

“Сигналом став триколірний феєрверк, що вибухнув о 23:59 в небі над площею Пьяцца дель Пополо. Бойовики Forza Nuova, ультрас-неофашисти, закривають обличчя масками і викрикують звинувачення. Вони зібралися на центральній площі Рима в знак протесту проти „диктатури здоров’я і комендантської години“, але відразу ж почалася провокація — запуск предметів і петард в поліцію, яка намагалася розігнати приблизно двісті людей”, — йдеться в повідомленні.

В результаті заворушень зайнялися кілька сміттєвих контейнерів, було пошкоджено декілька автомобілів на сусідній площі Пьяццале Фламініо, звідки демонстранти були евакуйовані поліцією, спрямованої спочатку для захисту вулиць Віа дель Корсо і Віа дель Бабуїно, щоб уникнути актів насильства проти магазинів і бутиків.

Потім зіткнення продовжилися через Каррара до Міністерства військово-морського флоту. Кілька сміттєвих контейнерів були перекинуті на Віале Мадзіні в напрямку штаб-квартири Раі. Близько першої години ночі було затримано щонайменше 10 учасників протесту. Двоє поліцейських під час заворушень отримали поранення.

Також були зафіксовані безлади в районі площі Пьяцца Трілусса, коли група неофашистів запустила димові шашки. З Трастевере група людей перейшла міст Субліціо і рушила на площу П’яцца-дель-Емпоріо. Щонайменше 5 осіб було заарештовано через бійку на двох площах.

Нагадаємо, число інфікованих COVID-19 в світі зросло до 42,5 млн.

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