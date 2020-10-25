В центре Рима две сотни неофашистов устроили беспорядки из-за ужесточения карантина
Киев • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. В центре Рима в ходе протестов против ужесточения правительством карантина из-за COVID-19, около двухсот членов неофашистской групировки Forza Nuova обстреляли петардами полицейских и подожгли несколько мусорных контейнеров. Об этом УНН сообщает со ссылкой на издание La Repubblica.
“Сигналом стал трехцветный фейерверк, взорвавшийся в 23:59 в небе над площадью Пьяцца дель Пополо. Боевики Forza Nuova, ультрас-неофашисты, закрывают лица масками и выкрикивают обвинения. Они собрались на центральной площади Рима в знак протеста против „диктатуры здоровья и комендантского часа“, но сразу же начиналась провокация - запуск предметов и петард в полицию, которая пыталась разогнать примерно двести человек”, — говорится в сообщении.
В результате беспорядков загорелись несколько мусорных контейнеров, были повреждены несколько автомобилей на соседней площади Пьяццале Фламинио, откуда демонстранты были эвакуированы полицией, направленной изначально для защиты улиц Виа дель Корсо и Виа дель Бабуино, чтобы избежать актов насилия против магазинов и бутиков.
Затем столкновения продолжились через Каррару до Министерства военно-морского флота. Несколько мусорных контейнеров были опрокинуты на Виале Мадзини в направлении штаб-квартиры Раи. Около часа ночи были задержаны как минимум 10 протестующих. Двое полицейских в ходе беспорядков получили ранения.
Также были зафиксированы беспорядки в районе площади Пьяцца Трилусса, когда группа неофашистов запустила дымовые шашки. С Трастевере группа людей перешла мост Сублицио и двинулась на площадь Пьяцца-дель-Эмпорио. По меньшей мере 5 человек были арестованы из-за драки на двух площадях.
Напомним, число инфицированных COVID-19 в мире возросло до 42,5 млн.