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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 65136 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 91328 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 104390 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 123963 просмотра

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4 марта, 10:59 • 100312 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

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4 марта, 09:55 • 101267 просмотра

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В центре Рима две сотни неофашистов устроили беспорядки из-за ужесточения карантина

Киев  •  УНН

 • 13693 просмотра

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. В центре Рима в ходе протестов против ужесточения правительством карантина из-за COVID-19, около двухсот членов неофашистской групировки Forza Nuova обстреляли петардами полицейских и подожгли несколько мусорных контейнеров. Об этом УНН сообщает со ссылкой на издание La Repubblica.

“Сигналом стал трехцветный фейерверк, взорвавшийся в 23:59 в небе над площадью Пьяцца дель Пополо. Боевики Forza Nuova, ультрас-неофашисты, закрывают лица масками и выкрикивают обвинения. Они собрались на центральной площади Рима в знак протеста против „диктатуры здоровья и комендантского часа“, но сразу же начиналась провокация - запуск предметов и петард в полицию, которая пыталась разогнать примерно двести человек”, — говорится в сообщении.

В результате беспорядков загорелись несколько мусорных контейнеров, были повреждены несколько автомобилей на соседней площади Пьяццале Фламинио, откуда демонстранты были эвакуированы полицией, направленной изначально для защиты улиц Виа дель Корсо и Виа дель Бабуино, чтобы избежать актов насилия против магазинов и бутиков.

Затем столкновения продолжились через Каррару до Министерства военно-морского флота. Несколько мусорных контейнеров были опрокинуты на Виале Мадзини в направлении штаб-квартиры Раи. Около часа ночи были задержаны как минимум 10 протестующих. Двое полицейских в ходе беспорядков получили ранения.

Также были зафиксированы беспорядки в районе площади Пьяцца Трилусса, когда группа неофашистов запустила дымовые шашки. С Трастевере группа людей перешла мост Сублицио и двинулась на площадь Пьяцца-дель-Эмпорио. По меньшей мере 5 человек были арестованы из-за драки на двух площадях.

Напомним, число инфицированных COVID-19 в мире возросло до 42,5 млн.

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