У центрі окупованого Донецька спалили прапор "ДНР"
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Сьогодні на честь “дня прапора ДНР” у центрі Донецька спалили прапор “ДНР” та поставили прапор України. Про це кореспонденту УНН стало відомо з власних джерел.
Сьогодні, 25 жовтня у “так званій ДНР” відзначають день прапора псевдореспубліки. Активісти із “Опору Донбасу” спалили в центрі окупованого Донецька прапор “ДНР”, а на одному з териконів встановили прапор України. Все це вони записали на відео.
На ролику також видно, як українські патріоти, перебуваючи поблизу стадіону “Донбас-Арена” розклали прапор невизнаної республіки і спалили його. Коментатор за кадром говорить про те, що не визнає дану організацію республікою і вважає представників “ДНР” бандитами. На іншому ж відео, зробленим в цей же день, група з чотирьох осіб встановила державний прапор України на одному з териконів у Донецьку.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вінницькі активісти спалили відібрану у комуністів георгіївську стрічку на “Вічному вогні”
Дана організація й раніше проявляла себе в Донецьку. Так, на День незалежності України “Опір Донбасу” встановив колонки в одній із квартир в центрі Донецька і увімкнули гімн України.