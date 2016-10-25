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У центрі окупованого Донецька спалили прапор "ДНР"

У центрі окупованого Донецька спалили прапор "ДНР"

Київ • УНН

 • 73965 перегляди

МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Сьогодні на честь “дня прапора ДНР” у центрі Донецька спалили прапор “ДНР” та поставили прапор України. Про це кореспонденту УНН стало відомо з власних джерел.

Сьогодні, 25 жовтня у “так званій ДНР” відзначають день прапора псевдореспубліки. Активісти із “Опору Донбасу” спалили в центрі окупованого Донецька прапор “ДНР”, а на одному з териконів встановили прапор України. Все це вони записали на відео.

На ролику також видно, як українські патріоти, перебуваючи поблизу стадіону “Донбас-Арена” розклали прапор невизнаної республіки і спалили його. Коментатор за кадром говорить про те, що не визнає дану організацію республікою і вважає представників “ДНР” бандитами. На іншому ж відео, зробленим в цей же день, група з чотирьох осіб встановила державний прапор України на одному з териконів у Донецьку.

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Дана організація й раніше проявляла себе в Донецьку. Так, на День незалежності України “Опір Донбасу” встановив колонки в одній із квартир в центрі Донецька і увімкнули гімн України.

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