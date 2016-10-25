В центре оккупированного Донецка сожгли флаг "ДНР"

Сегодня, 25 октября в "так называемой ДНР" отмечают день флага псевдореспублики. Активисты из «Сопротивления Донбасса" сожгли в центре оккупированного Донецка флаг "ДНР", а на одном из терриконов установили флаг Украины. Все это они записали на видео.

На ролике также видно, как украинские патриоты, находясь возле стадиона "Донбасс-Арена" разложили флаг непризнанной республики и сожгли его. Комментатор за кадром говорит о том, что не признает данную организацию республикой и считает представителей "ДНР" бандитами. На другом же видео, сделанном в этот же день, группа из четырех человек установила государственный флаг Украины на одном из терриконов в Донецке.

Данная организация и раньше проявляла себя в Донецке. Так, в День независимости Украины "Сопротивление Донбасса" установили колонки в одной из квартир в центре Донецка и включили гимн Украины.