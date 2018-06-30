У центрі Одеси горіла квартира, вщент захаращена сміттям

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ОДЕСА-КИЇВ. 30 червня. УНН. Одеські вогнеборці ліквідували пожежу у трикімнатній квартирі, яка вщент була захаращена побутовим сміттям. Про це повідомили у прес-службі ДСНС в Одеській області, передає УНН.

Пожежа сталася у центрі міста на вулиці Пушкінській. Для доступу до джерела горіння рятувальники встановили три висувні трьохколінні драбини та через вікна розпочали розбір завалу зі сміття і проливку площі квартири. Водночас через вхідні двері за участю мешканців будинку проводилось вилучення і винос побутового сміття на подвір'я.

"Була загроза розповсюдження вогню з квартири на горищне приміщення, але завдяки своєчасним діям рятувальників вдалося не допустити розповсюдження пожежі по пустотам і дерев'яним конструкціям будинку. В результаті пожежі загиблих та постраждалих немає", – зазначили в ДСНС.

До ліквідації пожежі від ДСНС залучалося 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловік особового складу. Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, в одній з квартир столичної 16-поверхівки сталася пожежа. Рятувальники врятували жінку та евакуювали 10 осіб.

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