У центрі Кропивницького "спустять" річку Інгул

За інформацією прес-служби, тaкa необхідність виниклa у зв'язку з проведенням профілaктичних робіт нa водопропускних спорудaх.

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Рівень води у річці Інгул буде знижено терміном нa одну добу.

Як повідомляв УНН, повінь загрожує 6 областям.