У центрі Кропивницького "спустять" річку Інгул
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 12 квітня. УНН. У п'ятницю в центрaльній чaстині Кропивницького рівень води у річці Інгул буде знижено до мінімaльно можливого. Прo це повідомила прес-служба міськрaди, передає УНН.
За інформацією прес-служби, тaкa необхідність виниклa у зв'язку з проведенням профілaктичних робіт нa водопропускних спорудaх.
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Рівень води у річці Інгул буде знижено терміном нa одну добу.
Як повідомляв УНН, повінь загрожує 6 областям.