У центрі Києва викрили підпільне казино з VIP-залою
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. У центрі Києва припинено діяльність підпільного грального закладу, яке працювало за сприянням працівників правоохоронних органів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.
Правоохоронці, як вказано, припинили діяльність підпільного казино у торгівельному центрі “Олімпійський”, де ділки організували нелегальний гральний заклад із різним рівнем “доступу”. За інформацією СБ України, незаконне казино працювало за сприянням працівників правоохоронних органів.
Для пересічних гравців працювали 113 гральних автоматів, елітні “клієнти” могли потрапити до замаскованої віп-зали, дотримуючись всіх умов конспірації. Правоохоронці понад годину заходили у приміщення, де було 17 гральних столів та шість рулеток.
Також під час проведення санкціонованих слідчих дій вилучено носії інформації, “чорну бухгалтерію”, які підтверджують здійснення протиправної діяльності. Було опитано понад десять осіб, які засвідчили участь у функціонування підпільного закладу.
Окрім того, триває досудове слідство у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 1 ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, поліцейскі викрили організатора мережі підпільних казино.