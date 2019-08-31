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В центре Киева выявили подпольное казино с VIP-залом

В центре Киева выявили подпольное казино с VIP-залом

Киев  •  УНН

 • 20110 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. В центре Киева прекращена деятельность подпольного игорного заведения, которое работало при содействии сотрудников правоохранительных органов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Правоохранители, как указано, прекратили деятельность подпольного казино в торговом центре "Олимпийский", где дельцы организовали нелегальное игорное заведение с разным уровнем "доступа". По информации СБ Украины, незаконное казино работало при содействии сотрудников правоохранительных органов.

Для рядовых игроков работали 113 игровых автоматов, элитные "клиенты" могли попасть в замаскированный вип-зал, соблюдая все условия конспирации. Правоохранители более часа заходили в помещение, где было 17 игровых столов и шесть рулеток.

Также во время проведения санкционированных следственных действий изъяты носители информации, "черную бухгалтерию", которые подтверждают осуществление противоправной деятельности. Было опрошено более десяти человек, которые засвидетельствовали участие в функционировании подпольного заведения.

Кроме того, продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, начатом по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, полицейские разоблачили организатора сети подпольных казино.

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