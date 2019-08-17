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В Україні викрили організатора мережі підпільних казино

В Україні викрили організатора мережі підпільних казино

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Поліцейскі викрили організатора мережі підпільних казино. У організатора вилучили понад 17 мільйонів гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

"Вдалося викрити організатора грального бізнесу та припинити діяльність декількох веб-ресурсів. За допомогою них гравці мали доступ до віртуальних ігрових автоматів в українському сегменті мережі Інтернет. Крім того, було встановлено, що з метою конспірації злочинної діяльності серверне обладнання та процесингові центри обробки платежів розміщувалися на території Російської Федерації. Для легалізації коштів, отриманих у якості онлайн ставок, 32-річний громадянин використовував платіжні системи, що знаходяться під санкціями", - вказали у поліції.

З’ясували правоохоронці і місце знаходження офісного приміщення – приватний будинок організатора на території пів острова у Київській області. Звідти здійснювалося віддалене адміністрування веб-ресурсів, обробка звернень клієнтів казино та контроль за виплатами так званих "виграшів", додали правоохоронці.

У четвер, 15 серпня, правоохоронці, як зазначається, провели санкціоновані обшуки за місцем мешкання організатора.

"Правоохоронці вилучили 520 тисяч доларів США та 140 тисяч євро (еквівалент національної валюти - понад 17 мільйонів гривень), отриманих від функціонування онлайн казино, комп’ютерну техніку та "чорнові" записи, що підтверджують злочинну діяльність громадянина", - зазначили у поліції.

У межах кримінального провадження, відкритого за ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України, буде встановлюватися повне коло осіб, які причетні до функціонування мережі онлайн казино.

Нагадаємо, СБУ блокувала діяльність підпільного казино на одній з центральних вулиць Києва.

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