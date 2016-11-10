У центрі Хмельницького вчинили стрілянину
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 10 листопада. УНН. На вулиці Проскурівська у Хмельницькому молодики стріляли по перехожих. Про це кореспонденту УНН повідомили у патрульній поліції Хмельницького.
Після повідомлення про стрілянину на пульт "102" на місце події виїхали патрульні поліції, які затримали підозрюваних.
За попередніми даними, стрілянину влаштували двоє чоловіків 1991 і 1987 р.н. із ознаками алкогольного сп'яніння. На місці події працює слідчо-оперативна група.